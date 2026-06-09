Partizan završio veliki posao, još jedan igrač potpisao

Telegraf pre 32 minuta  |  Telegraf.rs
Partizan završio veliki posao, još jedan igrač potpisao

Košarkaški klub Partizan priprema se uveliko za sledeću sezonu, pa je na red došlo i produženje ugovora sa Tonjem Džekirijem.

Iskusni centar se odlično pokazao u crno-belom dresu, a po svemu sudeći, svojim zalaganjem i igrama je ispunio sve zahteve stručnog štaba, pa je nastavak saradnje logičan. Tako, Meridijan Sport prenosi da je centar, koji je zimus stigao iz moskovskog CSKA, produžio ugovor na dve godine. Džekiri je u Evroligi odigrao 15 mečeva i imao prosek 7,5 poena, 5 skokova i 1,4 asistencije, dok je u ABA ligi na 17 mečeva imao gotovo istovetan učinak kao u elitnom evropskom
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