Na današnji dan – 10. jun/lipanj

Balkan Rock pre 23 minuta
Na današnji dan – 10. jun/lipanj

1961 – Rođena je Kim Deal, američka muzičarka, najpoznatija kao basistkinja i pevačica u alternativnom rok bendu Pixies, kao i osnivačica i frontmenka benda The Breeders.

Njena svestranost i kreativnost su je učinili cenjenom i uticajnom figurom u muzici, koja se bez poteškoća kreće od alt-rok, do indi i pank zvuka. Tokom haotičnog perioda sa Breedersima, oformila je i sopstveni bend, The Amps. 1964 – Rođen je Jimmy Chamberlin, američki bubnjar najpoznatiji po svom radu sa alternativnim rok bendom The Smashing Pumpkins. Njegov stariji brat Paul Chamberlin, profesionalni džez saksofonista, imao je veliki uticaj na njega i njegov
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