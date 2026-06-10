Mesi rekorder, Argentina spremna za Mundijal

Fudbalska reprezentacija Argentine savladala je selekciju Islanda rezultatom 3:0 u poslednjoj proveri pred Svetsko prvenstvo u fudbalu.

Poveli su Argentinci golom Valentina Barka u osmom minutu, a prednost je povisio Lionel Mesi iz penala u 70. minutu, da bi konačan rezultat postavio Tijago Almada u smiraj utakmice. I u ovom odbrojavanju do Svetskog prvenstva, kada je fokus na izbegavanju težih startova i vraćanju igrača u punu formu nakon povreda, Mesi se vratio, igrajući 20 minuta, asistirajući za treći gol svog tima i postigavši gol koji je značio mnogo više od samo njegovog 117. u 199 nastupa