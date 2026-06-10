Na prelazima Šid i Batrovci zadržavanje do četiri sata

Danas pre 2 sata  |  Fonet
Na prelazima Šid i Batrovci zadržavanje do četiri sata
Kamioni na graničnim prelazima Šid i Batrovci prema Hrvatskoj čekaju četiri sata, a na prelazu Horgoš prema Mađarskoj tri časa, objavilo je danas preduzeće Putevi Srbije. Prema informacijama Uprave granične policije, kamioni dva sata čekaju na prelazima Bezdan prema Hrvatskoj, Gradina prema Bugarskoj i Kelebija prema Mađarskoj. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila, naveli su iz Puteva Srbije.
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