Škole obavezne da predvide posetu Ekspu naredne školske godine

Ministarstvo prosvete donelo je pravilnike o kalendaru-obrazovno vaspitnog rada za narednu, 2026/27. školsku godinu za osnovne i za srednje škole, u kojima je predviđeno da đaci posete izložbu Ekspo naredne godine.

U kalendarima i za osnovne i za srednje škole piše da će “škola godišnjim planom rada predvideti jednodnevnu posetu učenika specijalizovanoj izložbi „EXPO 2027 BEOGRAD”, u periodu od 17. maja do 25. juna 2027. godine. Foto: R.Z. / ATAImages Ovi kalendari važe za sve škole u Srbiji, osim za one s područja Vojvodine. Za njih kalendare rada donosi Pokrajina, a za narednu školsku godinu još nisu usvojeni. Ko će plaćati prevoz učenicima i nastavnicima za dolazak na