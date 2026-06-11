Tramp: Volim inflaciju

Biznis.rs pre 39 minuta  |  Redakcija Biznis.rs
Tramp: Volim inflaciju

Američki predsednik povodom najnovijih podataka o rastu cena

Američki predsednik Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je da „voli inflaciju“ nakon što su novi podaci pokazali da je rast potrošačkih cena u maju dostigao 4,2 odsto na godišnjem nivou, što je najviši nivo u poslednje tri godine. To je ujedno treći uzastopni mesec ubrzavanja inflacije od početka rata sa Iranom. Uprkos rastu cena, Tramp je ocenio da su ekonomski pokazatelji „veoma dobri“ i izrazio uverenje da situaciju drži pod kontrolom. „Ne, ja volim inflaciju.
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