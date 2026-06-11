Gosti N1: Šta znači "kompromis" u pregovorima MOL-a i Srbije?

Mađarska kompanija MOL saopštila je da je uspešno okončala pregovore sa Vladom Srbije u vezi sa zaključivanjem akcionarskog sporazuma koji se odnosi na sticanje većinskog udela u Naftnoj industriji Srbije.

Pregovori sa prodavcem i nadležnim institucijama i dalje su u toku kako bi se finalizovala predmetna transakcija, navedeno je u saopštenju. Prethodno je i ministarka rudarstva Dubravka Đedović Handanović objavila da je između Srbije i Mola dogovoreno da, ukoliko Gasprom Njeft napravi dogovor sa MOL-om o prodaji 56,15 odsto udela u NIS-u, a OFAC odobri transakciju, Srbija kupi dodatnih pet odsto akcija u NIS-u. Takođe se mađarska strana obavezala da će Rafinerija