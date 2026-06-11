Barkli: Sparsi su najgluplji tim u istoriji civilizacije

Član Kuće slavnih Čarls Barkli, sada u funkciji analitičara, kritikovao je San Antonio sparse posle ispuštanja prednosti od 29 razlike u finalu protiv Njujork niksa.

Istorijski kolaps Sparsa, najveći u finalima NBA lige, usledio je nakon što je tim iz Teksasa vodio sa 29 poena razlike u trećoj četvrtini. San Antonio je u čitavom drugom poluvremenu postigao samo 30 poena, što je izazvalo Barklijevu reakciju. "Videli smo najgluplji košarkaški tim u istoriji civilizacije. Imali su 25 poena prednosti i šutnuli osam trojki zaredom. San Antonio je pomogao Niksima da pobede radeći neke od najglupljih stvari koje sam ikad video", rekao