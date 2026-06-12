Volkswagen ID.Era 8X

Auto blog pre 14 minuta
Volkswagen ID.Era 8X

U vesti se kaže da je ID.Era 8X dugačak 5020 mm, širok 1997 mm i visok 1750 mm, sa međuosovinskim rastojanjem od 2970 mm.

Poređenja radi, ranije predstavljeni model 9X je duži sa svojih 5207 mm, ima istu širinu i nešto je viši sa 1810 mm. U najavi su četiri različite verzije ID.Era 8X. Sve koriste 1,5 litarski četvorocilindrični turbo motor koji služi za produženje dometa. Osnovna verzija će biti uparena sa baterijom od 51,1 kWh i elektromotorom za kombinovanih 295 KS (220 kW) i domet vožnje samo na električni pogon od 260 km (po kineskom CLTC standardu). Biće ponuđena i nešto lakša
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