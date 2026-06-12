BiH priredila jedan šok - što ne bi još neki?

Bosna i Hercegovina na Svetsko prvenstvo dolazi kao najslabije rangirana reprezentacija iz Evrope, ali je to neće odvratiti da se nada dobrom plasmanu.

"Zmajevi" se vraćaju na najveću scenu prvi put od 2014, kada su bili eliminisani u grupi, nakon poraza od Argentine i Nigerije. Edin Džeko je i dalje u formi, uprkos tome što ima 40 godina, dok je veznjak Esmir Bajraktarević još jednom ime na koje treba obratiti pažnju. Svoj prvi meč igraće protiv suorganizatora Kanade 12. juna u Torontu i biće to veoma važan duel. Utakmice sa Švajcarskom i Katarom u Los Anđelesu, odnosno Sijetlu, znači da će preći više od 4.800