Vreme danas promenljivo oblačno, temperature do 24 stepena

NIN pre 1 sat  |  Tanjug
Vreme danas promenljivo oblačno, temperature do 24 stepena

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, vetrovito i sveže, dok se samo ujutru i pre podne na istoku i jugu očekuje oblačno i mestimično kišoviti vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće umeren i jak vetar, na istoku Srbije povremeno i olujni severozapadni, dok će temperature biti od 12 do 24 stepena. U Beogradu će biti promenljivo oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima, vetrovito i sveže, dok će najviša dnevna temperatura biti oko 23 stepena, saopštio je RHMZ. Od utorka naredne nedelje očekuje se delimično razvedravanje.
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