U Srbiji postoje samo četiri teme

Politika, estrada, kriminal i sport

Miljenko Jergović i Svetislav Basara svakog petka samo na Velikim pričama u rubrici “Nikad bolje”. Jesi, Miljenko, bio malo odužio, ali s dobrim razlogom, imao si šta reći. Meni je, za razliku od tebe, od samog početka protesta pokrenutih posle urušavanja novosadske nadstrešnice bilo jasno da se iz tog meteža neće izroditi nikakva nova ideja/pokret/stranka, ništa što bi Srbiju moglo da zaustavi na poslednjoj trećini one De Mestrove metaforične nizbrdice, na kojoj