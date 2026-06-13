Viktor Orban ponovo izabran za lidera stranke Fides

Insajder pre 22 minuta  |  Tanjug
Viktor Orban ponovo izabran za lidera stranke Fides

Bivši premijer Mađarske Viktor Orban ponovo je danas izabran za predsednika stranke Fides na 32. kongresu održanom u Budimpešti.

Viktor Orban. Foto: Srđan Ilić Orban, koji je bio jedini kandidat, dobio je poverenje delegata tajnim glasanjem i izabran je za jednogodišnji mandat sa 729 glasova od 737 važećih, prenosi agencija MTI. Delegati su usvojili izveštaj nacionalnog kluba i gotovo jednoglasno prihvatili dokument koji analizira razloge izbornog poraza stranke. Takođe je usvojena politička rezolucija kojom se odbacuje migracioni pakt EU i protestuje protiv, kako je navedeno, "nasilnog
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