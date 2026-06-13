Orban ostaje predsednik Fidesa

Radio 021 pre 3 sata  |  FoNet
Orban ostaje predsednik Fidesa

Bivši mađarski premijer Viktor Orban ostaće još godinu dana predsednik Fidesa, odlučeno je na kongresu stranke održanom u Budimpešti.

Za njegov reizbor glasalo je 729 delegata, uz osam uzdržanih. Orban je bio jedini predloženi kandidat, a pre glasanja je rekao da nema nameru da odustane i da će se boriti da vrati Fides na vlast, prenosi Tass. Fides je na izborima 12. aprila pretrpeo težak poraz, osvojivši samo 52 od 199 mesta u parlamentu, zajedno sa svojim saveznicima, hrišćanskim demokratama. Orban se odrekao poslaničkog mesta i odlučio da ostane lider stranke, a izjavio je da će tu funkciju
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