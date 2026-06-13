Istorijska pobeda Amerike na SP: Ovo je čekala 96 godina

Mondo pre 1 sat  |  Mladen Šolak
Istorijska pobeda Amerike na SP: Ovo je čekala 96 godina

Amerikanci su deklasirali Paragvaj na Svetskom prventvu kako nikog nikada nisu - sa čak četiri postignuta gola za ubedljivih 4:1.

Ekipa Maurisija Poketina, domaćin turnira, ostavila je bez teksta svoje navijače u Los Anđelesu i pokazala da će imati važnu ulogu na Mundijalu. Prvu meč Paragvaja na Svetskom prvenstvu još od Južne Afrike 2010. pretvorio se u košmar od početka utakmice, autogolom Damijana Bobadilje koji je iznudio najbolji igrač Amerike Kristijan Pulišić u 7. minutu. Potom je u prvi plan stupio napadač Falorin Balogun, postigavši istorijska dva gola u 31. i 45+5. minutu, što
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