CLS: GSP Beograd uskraćen za 70 miliona dinara

Nova pre 14 minuta
CLS: GSP Beograd uskraćen za 70 miliona dinara

Centar za lokalnu samoupravu (CLS) saopštio je danas da je Gradsko-saobraćajno preduzeće (GSP) Beograd, zbog kvarova i nepouzdanosti sistema za praćenje i kontrolu vozila javnog prevoza, u maju uskraćeno za 70 miliona dinara zbog nepriznatih polazaka.

U saopštenju CLS je naveo da je taj sistem instalirala i vodi ga privatna firma Bus lodžik iz Požarevca, nakon što je ukinut sistem firme Kentkart, a pokazao se kao nepouzdan za potrebe gradskog prevoza. Zbog nepredviđenog prekida rada tog sistema, GSP Beograd je uskraćen za značajne isplate za obavljeni prevoz, dok privatni prevoznici bliski gradskoj vlasti nemaju taj problem, jer svoje polaske i vožnje dokazuju drugim sredstvima i prigovorima koji se usvajaju,
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