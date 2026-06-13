Penjaroja: Falilo energije, pravili greške u bitnim momentima

Politika pre 47 minuta
Penjaroja: Falilo energije, pravili greške u bitnim momentima

On je naveo da je bila teška situacija u Partizanu kada je došao

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja izjavio je posle poraza od Dubaija u četvrtom meču finala plej-ofa ABA lige da je njegovoj ekipi nedostajala energija i dodao da su „crno-beli” previli greške u bitnim momentima. Košarkaši Dubaija osvoji su prvu titulu šampiona ABA lige nakon što su u Beogradu savladali Partizan rezultatom 83:81 i tako sa 3:1 u pobedama došli do trofeja. „Čestitke Dubaiju. Trudili smo se da pobedimo. Bila je ovo utakmica 50/50. Pravili smo
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Partizan - Šta posle Penjarojinih 0/3?

Partizan - Šta posle Penjarojinih 0/3?

Sportske.net pre 37 minuta
Partizan potvrdio, ode Vašington!

Partizan potvrdio, ode Vašington!

Sportske.net pre 1 sat
Konačno je kraj apsurdno košmarne sezone, "grobari" najgori kad je bilo najpotrebnije

Konačno je kraj apsurdno košmarne sezone, "grobari" najgori kad je bilo najpotrebnije

Sportske.net pre 1 sat
Košarkaš crno-belih potvrdio ostanak: "Nisam mnogo razmišljao"

Košarkaš crno-belih potvrdio ostanak: "Nisam mnogo razmišljao"

B92 pre 1 sat
"Voleo bih da se završilo drugačije": Dvejn Vašington žali zbog ovakvog kraja u Partizanu

"Voleo bih da se završilo drugačije": Dvejn Vašington žali zbog ovakvog kraja u Partizanu

Mondo pre 2 sata
Penjaroja posle poraza u finalu ABA lige: Žao mi je zbog navijača

Penjaroja posle poraza u finalu ABA lige: Žao mi je zbog navijača

Sputnik pre 1 sat
Džekiri nakon poraza u finalu ABA lige otkrio da li ostaje u Partizanu

Džekiri nakon poraza u finalu ABA lige otkrio da li ostaje u Partizanu

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaPartizanABA liga

Sport, najnovije vesti »

Milan Kozomara podneo ostavku na mesto direktora Bokserskog kluba Vojvodina: Odluka usledila nakon velikih društenih podela

Milan Kozomara podneo ostavku na mesto direktora Bokserskog kluba Vojvodina: Odluka usledila nakon velikih društenih podela

Danas pre 27 minuta
Partizan - Šta posle Penjarojinih 0/3?

Partizan - Šta posle Penjarojinih 0/3?

Sportske.net pre 37 minuta
30 miliona evra bačeno samo na plate igrača, ukupno trofeja – jedan: Večite rivale sa klupe vodilo sedam puta više trenera…

30 miliona evra bačeno samo na plate igrača, ukupno trofeja – jedan: Večite rivale sa klupe vodilo sedam puta više trenera nego što su osvojili pehara ove sezone!

Hot sport pre 37 minuta
Odbojkaši Srbije pobedili Belgiju u Ligi nacija

Odbojkaši Srbije pobedili Belgiju u Ligi nacija

Serbian News Media pre 17 minuta
Englezima ukradena oprema za trening, obijena vozila

Englezima ukradena oprema za trening, obijena vozila

Radio 021 pre 2 minuta