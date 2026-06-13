Penjaroja: Falilo energije, pravili greške u bitnim momentima

On je naveo da je bila teška situacija u Partizanu kada je došao

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja izjavio je posle poraza od Dubaija u četvrtom meču finala plej-ofa ABA lige da je njegovoj ekipi nedostajala energija i dodao da su „crno-beli” previli greške u bitnim momentima. Košarkaši Dubaija osvoji su prvu titulu šampiona ABA lige nakon što su u Beogradu savladali Partizan rezultatom 83:81 i tako sa 3:1 u pobedama došli do trofeja. „Čestitke Dubaiju. Trudili smo se da pobedimo. Bila je ovo utakmica 50/50. Pravili smo