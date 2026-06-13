Teška saobraćajna nezgoda na Deninom brdu

Tokom ranih jutarnjih sati u naselju Denino brdo došlo je do teške saobraćajne nezgode kada je vozač putničkog vozila izgubio kontrolu i udario u betonsku banderu pored puta.

Prema dostupnim informacijama, putnički automobil marke „Audi“ iz za sada neutvrđenih razloga sleteo je sa kolovoza i udario u banderu. Povređeni su vozilom Hitne pomoći prevezeni u bolnici, a tačan stepen njihovih povreda za sada nije poznat. Daljom istragom biće utvrđen tačan uzrok ove teške nezgode.