Vremenska prognoza 14. jun 2026.

RTS pre 1 sat
Vremenska prognoza 14. jun 2026.

Veći deo dana sijaće sunce, a onda kasno posle podne stižu oblaci. Najpre će zahvatiti Vojvodinu, potom će se tokom večeri i noći proširiti na veći deo Srbije, donoseći kišu i pljuskove. Ponegde su moguće i grmljavinske nepogode s gradom i olujnim vetrom. Suvo će se zadržati samo na jugu zemlje. Jutarnja temperatura od svega 8 do 17 stepeni, najviša dnevna od 27 stepeni do 31 stepen. U Beogradu pretežno sunčano i toplo, temperatura 31 stepen. Uveče kiša, pljuskovi s grmljavinom, a u delovima grada moguć je

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 14.06.2026. Nedelja: Nakon svežeg jutra, u toku većeg dela dana pretežno sunčano i toplije. Posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, na severu Vojvodine kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, različitih pravaca, u planinskim predelima jugozapadne Srbije posle podne povremeno jak, južni i jugozapadni. Najniža temperatura od 8 do 17, a najviša od 27 do 31 stepen.
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

RHMZ izdao upozorenje za nedelju: Mogući grad i olujni vetar u više delova Srbije

RHMZ izdao upozorenje za nedelju: Mogući grad i olujni vetar u više delova Srbije

Šabačke novosti pre 1 sat
RHMZ najavljuje jače zahlađenje: Stižu pljuskovi i grmljavina, moguće i nepogode

RHMZ najavljuje jače zahlađenje: Stižu pljuskovi i grmljavina, moguće i nepogode

Euronews pre 43 minuta
Potop u ovom delu Srbije! Neka se pripremi ovaj grad: Evo gde se očekuju pljuskovi do kraja dana

Potop u ovom delu Srbije! Neka se pripremi ovaj grad: Evo gde se očekuju pljuskovi do kraja dana

Telegraf pre 48 minuta
Meteorolog Ristić otkrio tačan datum početka toplotnog talasa u Srbiji: Posle nevremena stižu paklene vrućine

Meteorolog Ristić otkrio tačan datum početka toplotnog talasa u Srbiji: Posle nevremena stižu paklene vrućine

Mondo pre 1 sat
RHMZ izdao upozorenje: Kakvo nas vreme očekuje do kraja sedmice

RHMZ izdao upozorenje: Kakvo nas vreme očekuje do kraja sedmice

Danas pre 2 sata
Srbijo, spremi se! Sledi meteorološki obrt: Stižu oluje sa grmljavinom, potom sledi talas tropskih temperatura

Srbijo, spremi se! Sledi meteorološki obrt: Stižu oluje sa grmljavinom, potom sledi talas tropskih temperatura

Telegraf pre 2 sata
RHMZ upozorio na grmljavinske nepogode sutra u Srbiji i Beogradu

RHMZ upozorio na grmljavinske nepogode sutra u Srbiji i Beogradu

Insajder pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaRHMZVremenska prognoza

Kultura, najnovije vesti »

Ratni film na Netfliksu potresao gledaoce

Ratni film na Netfliksu potresao gledaoce

Danas pre 23 minuta
Ivan Medenica: Crna Gora je na pravom putu

Ivan Medenica: Crna Gora je na pravom putu

Danas pre 1 sat
„Čista zloba“: Kako je psihopata Maks Kejdi iz „Rta straha“ postao jedan od najvećih negativaca u američkoj kulturi

„Čista zloba“: Kako je psihopata Maks Kejdi iz „Rta straha“ postao jedan od najvećih negativaca u američkoj kulturi

Danas pre 2 sata
RHMZ izdao upozorenje za nedelju: Mogući grad i olujni vetar u više delova Srbije

RHMZ izdao upozorenje za nedelju: Mogući grad i olujni vetar u više delova Srbije

Šabačke novosti pre 1 sat
Vremenska prognoza 14. jun 2026.

Vremenska prognoza 14. jun 2026.

RTS pre 1 sat