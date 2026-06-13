Vremenska prognoza 14. jun 2026.

Veći deo dana sijaće sunce, a onda kasno posle podne stižu oblaci. Najpre će zahvatiti Vojvodinu, potom će se tokom večeri i noći proširiti na veći deo Srbije, donoseći kišu i pljuskove. Ponegde su moguće i grmljavinske nepogode s gradom i olujnim vetrom. Suvo će se zadržati samo na jugu zemlje. Jutarnja temperatura od svega 8 do 17 stepeni, najviša dnevna od 27 stepeni do 31 stepen. U Beogradu pretežno sunčano i toplo, temperatura 31 stepen. Uveče kiša, pljuskovi s grmljavinom, a u delovima grada moguć je

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 14.06.2026. Nedelja: Nakon svežeg jutra, u toku većeg dela dana pretežno sunčano i toplije. Posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, na severu Vojvodine kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, različitih pravaca, u planinskim predelima jugozapadne Srbije posle podne povremeno jak, južni i jugozapadni. Najniža temperatura od 8 do 17, a najviša od 27 do 31 stepen.