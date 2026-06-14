U Srbiji danas pretežno sunčano i toplije

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U Srbiji danas pretežno sunčano i toplije

U Srbiji će danas, nakon svežeg jutra, biti pretežno sunčano i toplije vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, na severu Vojvodine kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, različitih pravaca, u planinskim predelima jugozapadne Srbije posle podne povremeno jak, južni i jugozapadni. Najniža temperatura od osam do 17, a najviša od 27 do 31. Kasnije posle podne u Vojvodini, a uveče i tokom noći i u zapadnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji jače naoblačenje s kišom, pljuskovima, grmljavinom i lokalnim grmljavinskim
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