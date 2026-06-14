Vremeplov: Preminuo Jovan Jovanović Zmaj

RTV pre 4 sati  |  Tanjug
Vremeplov: Preminuo Jovan Jovanović Zmaj

NOVI SAD - Na današnji dan 1904. godine umro je srpski pisac Jovan Jovanović Zmaj, član Srpske kraljevske akademije. Gimnaziju je učio u Halašu i Požunu (sadašnja Bratislava), a maturirao je u Slovačkoj Trnavi. Pre medicine koju je završio u Pešti, studirao je prava u Pešti, Pragu i Beču. Radio je kao lekar u Novom Sadu, Pančevu, Sremskim Karlovcima, Futogu, Beogradu, Zagrebu i Beču, a u Beogradu je od 1890. do 1898. bio dramaturg Narodnog pozorišta. Sjajan liričar, prema oceni književne kritike "pesnički

Danas je nedelja, 14. jun, 164. dan 2026. 1645- U građanskom ratu u Engleskoj snage lojalne Parlamentu pod vođstvom Olivera Kromvela i Tomasa Ferfaksa porazile su kod Nejzbija vojsku monarhista lojalnu kralju ČarlsuI, koju je predvodio princ Rupert. Kralj je potom zarobljen, revolucionarni sud ga je osudio na smrt i pogubljen je 1649. 1777- Kongres SAD prihvatio je zastavu "zvezda i pruga" kao zvanično državno znamenje. 1789- Engleski kapetan Vilijam Blaj domogao
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