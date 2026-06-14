Na današnji dan, 14. jun

Danas je nedelja, 14. jun. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

1645 – U građanskom ratu u Engleskoj snage lojalne Parlamentu pod vođstvom Olivera Kromvela i Tomasa Ferfaksa porazile su kod Nejzbija vojsku monarhista lojalnu kralju Čarlsu I, koju je predvodio princ Rupert. Kralj je potom zarobljen, revolucionarni sud ga je osudio na smrt i pogubljen je 1649. 1777 – Kongres SAD prihvatio je zastavu "zvezda i pruga" kao zvanično državno znamenje. 1789 – Engleski kapetan Vilijam Blaj domogao se sa 18 pristalica, posle dramatične