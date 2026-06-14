Slovenac MVP finalnog turnira Lige šampiona

Rukometaši Barselone uspeli su posle fenomenalne finalne utakmice da savladaju Berlin - 37:34 (20:16), uspeli su da stignu do 13. titule klupskog prvaka Evrope u istoriji kluba.

S druge strane, Berlin je drugi put uzastopno poražen u finalu elitnog takmičenja. Dejan Milosavljev je branio odlično, a naredne sezone će braniti boje Kielcea, zapažen je bio i Mijajlo Marsenić, ali je Barselone bila bolja, jača, agresivnija i konkretnija. Usledilo je veliko slavlje igrača i navijača Barselone, a zatim su usledile i individualne nagrade. Prestižno priznanje za najkorisnijeg igrača finalnog turnira prigrabio je reprezentativac Slovenije Domen