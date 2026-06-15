Gužva prema Hrvatskoj

Danas pre 1 sat  |  FoNet
Gužva prema Hrvatskoj

Kamioni na graničnom prelazu Šid prema Hrvatskoj jutros čekaju pet sati, a na prelazu Batrovci četiri sata, saopštilo je preduzeće Putevi Srbije.

Prema informacijama Uprave granične policije, na graničnom prelazu Horgoš ka Mađarskoj zadržavanje za teretna motorna vozila je 90 minuta, na prelazu Bezdan ka Hrvatskoj 60, a na prelazu Gradina prema Bugarskoj 15 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila, dodali su Putevi.
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