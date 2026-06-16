Vremenska prognoza za sredu, 17. jun 2026: Sutra sunčano i toplo
Pretežno sunčano i toplo uz malu do umerenu oblačnost koja će rano ujutru i sredinom dana tek ponegde na severu Banata usloviti slabu, kratkotrajnu kišu, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.Na jugozapadu i jugu Srbije posle podne promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom.
Vetar slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura od 11 do 16, a najviša od 28 do 31.
U Beogradu sutra pretežno sunčano i toplo uz slab, sredinom dana i umeren severozapadni vetar. Najniža temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 29.
U Srbiji narednih dana pretežno sunčano i toplo, od petka i veoma toplo uz najvišu dnevnu temperaturu od 30 do 35.
Biometeorološka prognoza za sredu 17. jun 2026.
Povolјne biometeorološke prilike za većinu hronično obolelih i osetlјivih osoba. Oprez se savetuje srčanim i nervno labilnim bolesnicima.
(Beta, 16.06.2026)