Vremenska prognoza za sredu, 17. jun 2026: Sutra sunčano i toplo

Beta pre 12 minuta

Pretežno sunčano i toplo uz malu do umerenu oblačnost koja će rano ujutru i sredinom dana tek ponegde na severu Banata usloviti slabu, kratkotrajnu kišu, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.Na jugozapadu i jugu Srbije posle podne promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom.

Vetar slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura od 11 do 16, a najviša od 28 do 31.

U Beogradu sutra pretežno sunčano i toplo uz slab, sredinom dana i umeren severozapadni vetar. Najniža temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 29.

U Srbiji narednih dana pretežno sunčano i toplo, od petka i veoma toplo uz najvišu dnevnu temperaturu od 30 do 35.

Biometeorološka prognoza za sredu 17. jun 2026.

Povolјne biometeorološke prilike za većinu hronično obolelih i osetlјivih osoba. Oprez se savetuje srčanim i nervno labilnim bolesnicima.

(Beta, 16.06.2026)

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