Predsednik Vučić nastavlja zvaničnu posetu Gruziji

RTK pre 1 sat
Predsednik Vučić nastavlja zvaničnu posetu Gruziji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavlja svoju višednevnu zvaničnu posetu Gruziji.

Tokom drugog dana posete, predsednik Vučić danas će se sastati sa Iraklijem Kobahidzeom, predsednikom Vlade Gruzije u zgradi Vlade u Tbilisiju. Osim toga, održaće se i sastanak dveju delegacija, u prisustvu predsednika Srbije i premijera Gruzije, a nakon toga i zajednička konferencija za medije dvojice zvaničnika. Potom, predsednik Vučić imaće sastanak sa Šalvom Papuašvilijem, predsednikom Parlamenta Gruzije, a nakon toga posetiće i region Kaheti. U delegaciji
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