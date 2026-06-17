Jedna majka iz Bečeja prekinula štrajk glađu

Majka deteta sa smetnjama u razvoju Iva Hromiš saopštila je danas na skupu podrške ispred zgrade Opštine Bečej da prekida štrajk glađu, koji je počela zajedno sa Kristinom Demeter Filipčev zbog odbijanja opštine da refundira troškove prevoza njihove dece do škole, prenosi N1 i dodaje da Filipčev nastavlja štrajk glađu.

Hromiš je prethodno objasnila da je odluka doneta iz zdravstvenih razloga, navodeći da je u drugom stanju i da je još ranije sa drugom majkom dogovorila da će prekinuti štrajk onog trenutka kada proceni da bi njegov nastavak mogao da ugrozi njeno zdravlje. „Dogovor je bio takav da ja u momentu kada osetim da ne mogu više i da to šteti mom zdravlju, prekinem sa štrajkom glađu i nastavim sa običnim štrajkom zajedno sa njom“, rekla je ona za N1. Majke su stupile u