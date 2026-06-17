Francuska bolja od Senegala

Politika pre 59 minuta
Francuska bolja od Senegala

Mbape pogodio u 66. i 90+6, Barkola u 82, a Mbaj u 90+5 za Senegal

Fudbalska reprezentacija Francuske savladala je večeras Senegal rezultatom 3:1 u prvoj utakmici I grupe na Svetskom prvenstvu. Kilijan Mbape u 66, na asistenciju Majkla Olisea, Bredli Barkola u 82. minutu, posle dodavanja Adrijena Rabioa i još jednom Mbape, fantastičnim udarcem u 90+6. minutu, bili su strelci. Mbape je postigao 14. gol na Mundijalima, sada ima samo dva manje od rekordera Nemca Miroslava Klozea, a ukupno 58. za reprezentaciju, čime je na vrhu
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