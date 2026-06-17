Zadržavanje do 48 sati i krivična prijava zbog proizvodnje i prometa droge

Kragujevačka policija je uhapsila 41-ogodišnjeg M.

R, iz Aranđelovca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Policija je pretresom stana i drugih prostorija koje osumnjičeni koristi, pronašla 26 paketića sa 374 grama kokaina, paketić sa 807 grama heroina, 2615 grama praškaste materije nepoznatog hemijskog sastava namenjenu za miksovanje, koji su, kako se sumnja, bili namenjeni daljoj prodaji. Takođe, pronađena su i dva mobilna telefona,