Rolls-Royce Ghost Black Badge Tourist Trophy
Auto blog pre 39 minuta
Inspirisan originalnim trkačkim automobilom, model ima Dark Emerald eksterijer sa kontrastnom bež linijom.
Potonja uključuje Arctic White akcenat koji otkriva broj 4 na prednjim blatobranima. To se odnosi na Rollsovu startnu poziciju, kao i na četiri kruga koja je završio za četiri sata i šest minuta. Veće promene se dešavaju u unutrašnjosti, koja sadrži mešavinu crne i bež kože, uz bež kontrastne šavove. Ultraluksuzna limuzina takođe uključuje Mocassin vunu, kao i izvezeni obris staze na ostrva Men. Potonja se nalazi između zadnjih sedišta i izvezena je belom bojom.