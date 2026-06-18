Rolls-Royce Ghost Black Badge Tourist Trophy

Auto blog pre 39 minuta
Rolls-Royce Ghost Black Badge Tourist Trophy

Inspirisan originalnim trkačkim automobilom, model ima Dark Emerald eksterijer sa kontrastnom bež linijom.

Potonja uključuje Arctic White akcenat koji otkriva broj 4 na prednjim blatobranima. To se odnosi na Rollsovu startnu poziciju, kao i na četiri kruga koja je završio za četiri sata i šest minuta. Veće promene se dešavaju u unutrašnjosti, koja sadrži mešavinu crne i bež kože, uz bež kontrastne šavove. Ultraluksuzna limuzina takođe uključuje Mocassin vunu, kao i izvezeni obris staze na ostrva Men. Potonja se nalazi između zadnjih sedišta i izvezena je belom bojom.
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