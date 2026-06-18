Danas presuda u ponovljenom postupku protiv Kecmanovića

Viši sud u Beogradu danas treba da izrekne presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dečaka koji je 3. maja 2023. godine u Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio devet vršnjaka i čuvara te škole i ranio šest osoba.

Sud će danas da objavi drugu prvostepenu presudu na koju će odbrana i tužilaštvo imati pravo da ulože žalbe. Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović je u završnoj reči sudu predložio da Kecmanoviće osudi na maksimalne kazne zatvora, odnosno za Vladimira Kecmanovića je predložio jedinstvenu kaznu zatvora od 14 godina i 11 meseci, a za Miljanu Kecmanović kaznu zatvora od tri godine. Sa druge strane odbrana je tražila oslobađajuće