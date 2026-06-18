Dijas: Živim svoj dečački san da igram na Svetskom prvenstvu

Radio sto plus pre 35 minuta
Dijas: Živim svoj dečački san da igram na Svetskom prvenstvu

“Danas živim svoj dečački san da igram na Svetskom prvenstvu za svoju reprezentaciju i za svoju zemlju.

A šta može biti lepše nego doprineti golom i asistencijom? Mi smo veoma bliska grupa, nastavićemo da napredujemo iz utakmice u utakmicu. Jednostavno, veoma sam srećan”, rekao je Dijas posle utakmice. Dijas je upisao gol i asistenciju na svom debiju na najvećoj fudbalskoj sceni, a Kolumbija je u Meksiko Sitiju pobedila selekciju Uzbekistana 3:1, u utakmici prvog kola Grupe K. “To je ono zbog čega smo došli ovde. Veoma je važno pobediti u ovoj prvoj utakmici.
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