Bitka za prvo mesto

Fudbaleri Meksika i Južne Koreje igraju derbi Grupe A koji bi mogao da odluči ko će je osvojiti.

Obe selekcije su pobedile u prvoj rundi, a nakon što su Češka i Južna Afrika remizirale na otvaranju druge, otvorila se šansa da pobednik reši pitanje plasmana u narednu fazu. Tok meča možete pratiti u LIVE blogu B92.sport: Tražite još vesti za temu Vesti? U rubrici Fudbal pronaći ćete sve najnovije i najvažnije informacije, kao i mnogobrojne zanimljivosti. Bilo da ste fanatik za sve sportove ili vas zanima šta rade klubovi i takmičari za koje navijate na