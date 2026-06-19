Starmer obećao: "Neću odustati"

B92 pre 2 sata
Starmer obećao: "Neću odustati"

Britanski premijer Kir Starmer izjavio je danas da će se kandidovati u bilo kakvoj trci za liderstvo, nakon što je njegov potencijalni rival Endi Bernam pobedio u Mejkerfildu na izborima za poslanika u donjem domu parlamenta.

Kako je naveo, to mu otvara put da može da se kandiduje za mesto vođe laburista i šefa britanske vlade. Starmer je novinarima rekao da ne misli da bi izazov za lidera bio dobar za zemlju, ali je dodao da ako bude takmičenja, on će se svakako kandidovati, preneo je Rojters. "Više puta sam rekao da neću odustati od toga", istakao je on. Laburistički gradonačelnik Mančestera, Endi Bernam, otvorio je put ka svrgavanju premijera Kira Starmera nakon što je osvojio mesto
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Kir Starmer nepokolebljiv: "Ne odustajem od kandidature"

Kir Starmer nepokolebljiv: "Ne odustajem od kandidature"

Telegraf pre 1 sat
Lider po svaku cenu Starmer poručio: Kandidovaću se u bilo kojoj trci

Lider po svaku cenu Starmer poručio: Kandidovaću se u bilo kojoj trci

Večernje novosti pre 1 sat
Pobeda gradonačelnika Velikog Mančestera: Bernam osvojio skoro 25.000 glasova, moguć povratak u britanski parlament

Pobeda gradonačelnika Velikog Mančestera: Bernam osvojio skoro 25.000 glasova, moguć povratak u britanski parlament

Euronews pre 2 sata
Starmer će se kandidovati u bilo kojoj trci za liderstvo: Više puta sam rekao da neću odustati od toga

Starmer će se kandidovati u bilo kojoj trci za liderstvo: Više puta sam rekao da neću odustati od toga

Euronews pre 3 sata
Starmer poručio da ne odustaje: Boriću se u trci za lidera laburista

Starmer poručio da ne odustaje: Boriću se u trci za lidera laburista

Politika pre 2 sata
Ovaj čovek vraća Britance u Evropsku uniju? Otvoren put za smenu Starmera, sledi velika bitka za čelo vladajućih laburista…

Ovaj čovek vraća Britance u Evropsku uniju? Otvoren put za smenu Starmera, sledi velika bitka za čelo vladajućih laburista, Endiju Bernamu ovo je treći pokušaj!

Kurir pre 3 sata
U poziciji da izazove Kira Starmera za vođsto stranke i premijera: Laburista Endi Barnam pobedio na specijalnim izborima za…

U poziciji da izazove Kira Starmera za vođsto stranke i premijera: Laburista Endi Barnam pobedio na specijalnim izborima za mesto u Parlamentu

Danas pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

RojtersIzbori

Svet, najnovije vesti »

Sada će duboka američka država i Netanjahu pokušati da sruše mir – kako znaju i umeju

Sada će duboka američka država i Netanjahu pokušati da sruše mir – kako znaju i umeju

Sputnik pre 4 minuta
Furio Radin odlazi u mirovinu

Furio Radin odlazi u mirovinu

SEEbiz pre 4 minuta
Lavrov: Rusija iznenađena stavom da SAD ne mogu biti posrednik oko Ukrajine

Lavrov: Rusija iznenađena stavom da SAD ne mogu biti posrednik oko Ukrajine

Sputnik pre 4 minuta
Objavljen članak Lavrova koji je briselski "Politiko" povukao u poslednjem trenutku: "Evropske zemlje sabotirale mirovne…

Objavljen članak Lavrova koji je briselski "Politiko" povukao u poslednjem trenutku: "Evropske zemlje sabotirale mirovne procese"

Blic pre 10 minuta
(Video) Novi ruski udar na Harkov: Bombe uništile kuće, povređeni i civili, deo grada u plamenu

(Video) Novi ruski udar na Harkov: Bombe uništile kuće, povređeni i civili, deo grada u plamenu

Blic pre 9 minuta