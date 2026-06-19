Naslovne strane za subotu, 20. jun 2026. godine

Beta pre 1 sat

Dnevni listovi na naslovnim stranama za subotu, 20. jun pišu o odluci Višeg javnog tužilaštva (VJT) u Beogradu da pokrene istragu o navodnom dogovoru studenata u blokadi u vezi sa simulacijom upotrebe zvučnog topa, o cenama goriva, poskupljenju struje i drugim temama.

VEČERNJE NOVOSTI - "Dogovarali se da glume žrtve zvučnog topa" o saopštenju VJT i navodnom planu plenuma. "Iz trulih vodovoda otiču milioni evra, ceh plaćaju građani" o velikim gubicima vode zbog starih cevi.

DANAS - "Srbija više nije zemlja jeftine struje" o rastu cena električne energije koji je do kraja godine gotovo izvestan. "Javna tajna da u Linglongu život veoma malo vredi" o pogibiji radnika u kineskoj kompaniji koja posluje u Zrenjaninu.

NOVA - "VJT besprizorno optužuje studente da su simulirali napad zvučnim topom" o saopštenju u kom se navodi da su studenti tokom plenuma u januaru 2025. godine pominjali zvučno oružje. "U Srbiji 40 odsto građana misli da zemlja nikada neće ući u EU" o rezultatima istraživanja Evropske komisije. "Prihod više od pola milijarde evra, a minus u kasi 192 miliona" o poslovanju preduzeća "Putevi Srbije".

POLITIKA - "Plenumi skovali aferu 'zvučni top' 22. januara", piše list. "I uz promenu akcize gorivo može da bude još jeftinije" o visokim cenama naftnih derivata u Srbiji.

(Beta, 19.06.2026)