AMSS: Očekuje se pojačan saobraćaj, posebno popodne i uveče
N1 Info pre 39 minuta | Beta
Vozače danas očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na većini frekventnijih putnih pravaca u zemlji, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Najveće gužve očekuju se tokom popodnevnih i večernjih sati, kada je moguć sporiji prolazak na prilazima većim gradovima, naplatnim stanicama i na deonicama sa pojačanim saobraćajem. AMSS podseća da je kraj radne nedelje, predstoji vikend, a sa početkom letnje turističke sezone sve je više vozila na autoputevima, magistralnim putevima i pravcima koji vode ka turističkim centrima i graničnim prelazima. Zbog visokih temperatura za duža putovanja preporuka je da se