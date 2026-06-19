Novi toplotni talas stiže u Evropu: Temperatura za vikend i do 36 stepeni

N1 Info pre 1 sat  |  Radmila Mitrović
Novi toplotni talas stiže u Evropu: Temperatura za vikend i do 36 stepeni

Novi topli talas zahvata Evropu, a na udaru toplog vazduha ponovo će se naći zapad kontinenta, tamo se prognoziraju temperature i do 40 stepeni.

I u Srbiji tropski dani, za vikend i početkom iduće sedmice do 36 stepeni. Naša zemlja nalazi se pod uticajem visokog vazdušnog pritiska. Očekuje nas period stabilnog vremena sa dužim sunčanim periodima. Dolazi i do priliva tople vazdušne mase, maksimalna temperatura danas do 33 stepena, za vikend još malo toplije. U nastavku dana pretežno sunčano. Dnevni razvoj oblačnosti očekuje se ponegde u planinskim predelima i samo mestimično je sredinom dana moguća pojava
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