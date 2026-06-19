Vremeplov: Rođen Pavle Beljanski

RTV pre 3 sata  |  Tanjug
Vremeplov: Rođen Pavle Beljanski

NOVI SAD - Na današnji dan1892. godine rođen je Pavle Beljanski, srpski pravnik i diplomata, kolekcionar koji je sakupio najcelovitiju zbirku umetničkih dela srpskog i jugoslovenskog slikarstva prve polovine 20.v. Školovao se u Beogradu i Parizu. Kao diplomata Kraljevine Jugoslavije boravio je u Stokholmu, Varšavi, Berlinu, Beču, Parizu, Rimu. Isprva zainteresovan za evropsku, najviše renesansnu umetnost, uviđa da su mu vrhunska dela nedostupna, pa je sakupljačku strast usmerio ka savremenoj umetnosti.

Danas je petak, 19. jun, 170. dan 2026. Do kraja godine ima 195 dana. 1566 - Rođen je škotski kralj Džejms VI Stjuart, koji je kao Džejms I od 1603. do smrti 1625. prvi vladao i Škotskom i Engleskom i bio prvi Stjuart na engleskom prestolu. Posle abdikacije sa škotskog prestola majke Marije Stjuart, 1567. je, kada je imao samo godinu dana, proglašen kraljem Škotske i tu titulu je nosio do smrti. 1623 - Rođen je Blez Paskal, francuski matematičar, fizičar, pisac,
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