Na današnji dan, 19. jun

Danas je petak, 19. jun. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

1566 - Rođen je škotski kralj Džejms VI Stjuart, koji je kao Džejms I od 1603. do smrti 1625. prvi vladao i Škotskom i Engleskom i bio prvi Stjuart na engleskom prestolu. Posle abdikacije sa škotskog prestola majke Marije Stjuart, 1567. je, kada je imao samo godinu dana, proglašen kraljem Škotske i tu titulu je nosio do smrti. 1623 - Rođen je Blez Paskal, francuski matematičar, fizičar, pisac, filozof, mistik, koji je postavio osnove računa verovatnoće. Veoma mlad