Stiže toplotni talas: Temperature za vikend i do 36 stepeni

Šabačke novosti pre 3 sata
Stiže toplotni talas: Temperature za vikend i do 36 stepeni

Novi topli talas zahvata Evropu, a na udaru toplog vazduha ponovo će se naći zapad kontinenta, tamo se prognoziraju temperature i do 40 stepeni.

I u Srbiji tropski dani, za vikend i početkom iduće sedmice do 36 stepeni. Naša zemlja nalazi se pod uticajem visokog vazdušnog pritiska. Očekuje nas period stabilnog vremena sa dužim sunčanim periodima. Dolazi i do priliva tople vazdušne mase, maksimalna temperatura danas do 33 stepena, za vikend još malo toplije. U nastavku dana pretežno sunčano. Dnevni razvoj oblačnosti očekuje se ponegde u planinskim predelima i samo mestimično je sredinom dana moguća pojava
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