Na Kosovu dizel 167 dinara, u Srbiji 217 dinara
Serbian News Media pre 29 minuta
Prema odluci Ministarstva industrije, preduzetništva, trgovine i inovacija Kosova, litar dizela danas košta 1,43 evra (167,3 dinara), dok cena benzina iznosi 1,35 evra (158 dinara) po litru. Dizel će na Kosovu biti jeftiniji za dva, a benzin za tri centa. Nepromenjena je ostala cena gasa, pa litar i danas košta 0,67 evra (78,4 dinara). U narednih sedam dana litar evrodizela će u Srbiji koštati 217 dinara, a benzina 191 dinar.