Sudari vozova u Minhenu i Londonu

Beta pre 14 minuta

Jedna osoba je poginula nakon što su se dva teretna voza sudarila na mostu u Minhenu, saopštila je lokalna policija.

Do nesreće je došlo kada su dva vagona iskliznula iz šina i pala na ulicu ispod, prenosi agencija Rojters (Reuters).

Uzrok incidenta se istražuje, rekao je portparol policije.

Službe za hitne slučajeve obaveštene su o sudaru u severnom okrugu Milbertshofenu kasno noćas, a više desetina spasilaca je poslato na mesto nesreće, rekao je portparol vatrogasne službe.

U sudaru dva voza kod Londona poginuo mašinovođa, 33 ljudi teško povređeno

U sudaru dva voza severno od Londona juče je poginuo jedan mašinovođa, a teže je povređeno 33 putnika, saopštili su policija i zvaničnici.

Oba voza putovala su južno ka londonskoj satnici Sent Pankras kada su se sudarili ispred grada Bedforda oko 17.15 po lokalnom vremenu, pokazuju sajtovi za praćenje železničkog saobraćaja.

"Znamo da je više ljudi povređeno i nažalost jedna osoba je poginula, " saopštila je lokalna policija.

Služba hitne pomoći istočne Engleske kasnije je saopštila da je 11 ljudi vrlo teško povređeno, 22 teže, a 56 lakše.

Jedan zvaničnik je precizirao da je poginula osoba mašinovođa.

Sindikati su kasnije javili da je poginuli mašinovođa iz voza koji je išao iz Korbija, prenosi Bi-Bi-Si (BBC).

Železnica Istočnog Midlanda upozorila je da će danas biti velikih poremećaja usluga.

Ministarka saobraćaja Hajdi Aleksander rekla je da će biti sprovedena "detaljna istraga oko toga kako se dogodio sudar", preneo je BBC.

(Beta, 20.06.2026)