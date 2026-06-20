Ormuski moreuz ponovo zatvoren

Sputnik pre 3 sata
Ormuski moreuz ponovo zatvoren

Pomorski saobraćaj kroz Ormuski moreuz ponovo je obustavljen, saopštio je operativni štab Islamske revolucionarne garde Hatam el Anbija. Operativni štab je naveo da je odluka doneta zbog nastavka izraelskih napada na Liban.

U saopštenju se navodi da je odluka o ponovnom zatvaranju Ormuskog moreuza doneta zbog narušavanja bezbednosne situacije u regionu, s obzirom na očigledno kršenje obećanja Vašingtona i nesprovođenje prvog pasusa Memoranduma o razumevanju za okončanje rata, koji nalaže prekid neprijateljstava na svim frontovima, uključujući Liban, prenosi agencija Tasnim. Ukazuje se na neprekidno i kontinuirano kršenje prekida vatre od strane Izraela u južnom Libanu i nemilosrdno
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