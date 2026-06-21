Upaljen alarm: Stiže vreli talas, izdato ozbiljno upozorenje

B92 pre 5 sati
Upaljen alarm: Stiže vreli talas, izdato ozbiljno upozorenje

Hrvatski Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je upozorenja za sutra zbog visokih temperatura i vrelog talasa, javljaju hrvatski mediji.

U Hrvatskoj je danas toplo, ali prema prognozi, vreme neće biti potpuno stabilno, u unutrašnjosti i na severnom Jadranu, uz umeren i pojačan razvoj oblaka, lokalno su mogući pljuskovi sa grmljavinom, prenosi Index.hr. Kako je navedeno, slično vreme očekuje se i sutra, biće pretežno sunčano i još toplije, ali i dalje nestabilno. Od sredine dana očekuje se jači razvoj oblaka i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, koji u unutrašnjosti i Istri mogu biti izraženiji. Vetar
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