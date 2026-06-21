Izraelska vojska objavila da je ubila operativce Hamasa i Islamskog džihada

Izraelska vojska saopštila je danas da je, kako tvrdi, „eliminisala“ dvoje operativaca vojnih krila militantnog palestinskog pokreta Hamas i Islamskog džihada.

Vojska je na Iksu (X) objavila da je eliminisala Huseina Kadru i Mohameda Faru, prenosi agencija Rojters (Reuters). Kadra, koji je predvodio mrežu zajedno sa Farom, delovao je pod vođstvom Hamasa i olakšao transfer više od pola milijarde šekela, odnosno skoro 150 miliona evra Hamasu, navodi vojska.