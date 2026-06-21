IDF: "Eliminisana dva operativca Hamasa i Islamskog džihada"

Oni su upravljali mrežom kurira i menjačnica u Turskoj i Gazi pod rukovodstvom vrha Hamasa, tvrde Izraelci IDF je informaciju objavio putem platforme X, ističući važnost eliminacije ovih operativaca Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su danas da su "eliminisani" operativci u vojnim krilima militantnih pokreta Hamas i Islamski džihad, Husein Kadra i Mohamed Fara. U objavi na platformi X, IDF navodi da je Kadra, zajedno sa Farom, omogućio transfer od više od