IDF: "Eliminisana dva operativca Hamasa i Islamskog džihada"

Blic pre 1 sat
IDF: "Eliminisana dva operativca Hamasa i Islamskog džihada"
Oni su upravljali mrežom kurira i menjačnica u Turskoj i Gazi pod rukovodstvom vrha Hamasa, tvrde Izraelci IDF je informaciju objavio putem platforme X, ističući važnost eliminacije ovih operativaca Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su danas da su "eliminisani" operativci u vojnim krilima militantnih pokreta Hamas i Islamski džihad, Husein Kadra i Mohamed Fara. U objavi na platformi X, IDF navodi da je Kadra, zajedno sa Farom, omogućio transfer od više od
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Izraelska vojska objavila da je ubila operativce Hamasa i Islamskog džihada

Izraelska vojska objavila da je ubila operativce Hamasa i Islamskog džihada

N1 Info pre 44 minuta
Izraelska vojska objavila da je ubila operativce Hamasa i Islamskog džihada

Izraelska vojska objavila da je ubila operativce Hamasa i Islamskog džihada

Nova pre 30 minuta
Izraelska vojska objavila da je ubila operativce Hamasa i Islamskog džihada

Izraelska vojska objavila da je ubila operativce Hamasa i Islamskog džihada

Serbian News Media pre 30 minuta
Izraelske odbrambene snage: Eliminisana dva operativca Hamasa i Islamskog džihada

Izraelske odbrambene snage: Eliminisana dva operativca Hamasa i Islamskog džihada

Insajder pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

HamasTurskaGaza

Svet, najnovije vesti »

Irak očekuje da će se proizvodnja nafte vratiti na predratni nivo u roku od dva meseca

Irak očekuje da će se proizvodnja nafte vratiti na predratni nivo u roku od dva meseca

Nova ekonomija pre 5 minuta
Drugi krug predsedničkih izbora u Kolumbiji: Izborni dan u znaku borbe kandidata levice i desnice

Drugi krug predsedničkih izbora u Kolumbiji: Izborni dan u znaku borbe kandidata levice i desnice

Euronews pre 4 minuta
Nemačka priznala unutrašnji raskol zbog Ukrajine

Nemačka priznala unutrašnji raskol zbog Ukrajine

Politika pre 0 minuta
Ruski šef Krima: Obustavljena prodaja goriva posle napada ukrajinskog drona

Ruski šef Krima: Obustavljena prodaja goriva posle napada ukrajinskog drona

Insajder pre 10 minuta
Drugi krug predsedničkih izbora u Kolumbiji: Kandidati promovišu suzbijanje kriminalnih bandi

Drugi krug predsedničkih izbora u Kolumbiji: Kandidati promovišu suzbijanje kriminalnih bandi

Insajder pre 35 minuta