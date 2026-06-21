Trese se ostrvo: Britanski premijer Kir Starmer priprema ostavku!

Kurir pre 1 sat  |  Observer
Trese se ostrvo: Britanski premijer Kir Starmer priprema ostavku!

Britanski premijer Kir Starmer priprema plan i vremenski okvir za povlačenje sa funkcije u Dauning stritu 10, nakon pobede Endija Burnama na dopunskim izborima u izbornoj jedinici Mejkerfild u Velikom Mančesteru.

To piše britanski Observer pozivajući se na izvore, navodeći da bi zvanično saopštenje moglo da usledi već u ponedeljak. Prema navodima medija, Starmer je zaključio da njegova pozicija više nije održiva nakon razgovora koji su u proteklim danima vođeni sa članovima kabineta, savetnicima u Dauning stritu, sindikalnim liderima i donatorima Laburističke partije. Iako tokom vikenda u rezidenciji Čekerz razgovara sa suprugom Viktorijom o daljim koracima, visoki
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Potres u Britaniji? Starmeru izmiče fotelja, gubi podršku, razmatra i ostavku

Potres u Britaniji? Starmeru izmiče fotelja, gubi podršku, razmatra i ostavku

Blic pre 1 sat
Starmer bi u ponedeljak mogao da podnese ostavku

Starmer bi u ponedeljak mogao da podnese ostavku

Politika pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Velika BritanijaIzboripremijerkir starmer

Svet, najnovije vesti »

Delegacija Irana već u Švajcarskoj, čeka se Vens

Delegacija Irana već u Švajcarskoj, čeka se Vens

Politika pre 48 minuta
Besent Zelenskog nazvao Mister Binom na kreku

Besent Zelenskog nazvao Mister Binom na kreku

Politika pre 18 minuta
Velika hidrataciona prevara

Velika hidrataciona prevara

Radar pre 1 sat
Nove optužbe na račun Belorusije Zelenski tvrdi: "Znamo svaku fabriku koja podržava rat"

Nove optužbe na račun Belorusije Zelenski tvrdi: "Znamo svaku fabriku koja podržava rat"

Blic pre 1 sat
Od prodavnice do prodavnice sa lažnim evrima Uhapšene žene u Zagrebu: Kupovale odeću, obuću i hranu falsifikovanim novcem

Od prodavnice do prodavnice sa lažnim evrima Uhapšene žene u Zagrebu: Kupovale odeću, obuću i hranu falsifikovanim novcem

Blic pre 58 minuta