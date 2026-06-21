Trese se ostrvo: Britanski premijer Kir Starmer priprema ostavku!

Britanski premijer Kir Starmer priprema plan i vremenski okvir za povlačenje sa funkcije u Dauning stritu 10, nakon pobede Endija Burnama na dopunskim izborima u izbornoj jedinici Mejkerfild u Velikom Mančesteru.

To piše britanski Observer pozivajući se na izvore, navodeći da bi zvanično saopštenje moglo da usledi već u ponedeljak. Prema navodima medija, Starmer je zaključio da njegova pozicija više nije održiva nakon razgovora koji su u proteklim danima vođeni sa članovima kabineta, savetnicima u Dauning stritu, sindikalnim liderima i donatorima Laburističke partije. Iako tokom vikenda u rezidenciji Čekerz razgovara sa suprugom Viktorijom o daljim koracima, visoki