Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da će Kir Starmer podneti ostavku na mesto britanskog premijera i da je ozbiljno podbacio u imigraciji i energetici.

„Kir Starmer će podneti ostavku na mesto premijera Velike Britanije. Ozbiljno je podbacio u dve veoma važne oblasti - imigraciji i energetici (otvorite eksploataciju nafte u Severnom moru). Želim mu sve najbolje", napisao je Tramp na svojoj platformi „Istina“. Britanski premijer Kir Starmer priprema plan i vremenski okvir za povlačenje sa funkcije u Dauning stritu 10, nakon pobede Endija Burnama na dopunskim izborima u izbornoj jedinici Mejkerfild u Velikom