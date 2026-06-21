Tramp slavi pad Starmera: "Podbacio je, zato odlazi"

Nakon što je objavljena informacija da će britanski premijer Kir Starmer u ponedeljak podneti ostavku, oglasio se i predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp.

Povodom ove teme, Tramp je na društvenoj mreži Truth Social izjavio da je Starmer podbacio u dve veoma važne oblasti. " Kir Starmer će podneti ostavku na mesto premijera Ujedinjenog Kraljevstva. Ozbiljno je podbacio u dve veoma važne teme – imigraciji i energetici (nafta iz Severnog mora)", naveo je Tramp. Iz Dauning strita 10 jutros je saopšteno da se stav premijera nije promenio od petka, kada je obećao da će nastaviti borbu. Ministar Piter Kajl rekao je da je