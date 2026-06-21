Srpkinje nemoćne protiv Amerikanki, sledi spektakl u Beogradu

Nije greška samo u tekstu, nego u celoj postavci ove "vesti" — neko je ovde opasno pomešao epohe, selektore i generacije.

Hajde da odmah razjasnimo ključnu stvar: Zoran Terzić već godinama nije selektor ženske odbojkaške reprezentacije Srbije, tako da devojke na Filipinima sigurno nije vodio on. Ipak, ako zanemarimo ovu ozbiljnu dezinformaciju iz originalnog izvora, naše podmlađene odbojkašice su pružile žestok otpor svetskoj velesili. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije porazom je završila učešće na turniru druge nedelje Lige nacija na Filipinima. Uslovno rečeno "rezervni" sastav